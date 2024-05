Dazn aumenta il costo dell’abbonamento. Adesso per un tifoso è davvero difficile abbonarsi

Aumenta l’offerta. Ma aumenta anche il costo dell’abbonamento. Notizie contrastanti per gli abbonati Dazn che si sono visti recapitare una lettera con cui vengono specificati i futuri sviluppi della tv via streaming e anche alcuni cambiamenti di carattere commerciale.

Cominciamo dalle notizie che finiranno per impattare sul portafoglio dell’appassionato. Aumenta a partire dal 24 agosto 2024, l’abbonamento annuale del piano Dazn Standard. Ricordiamo che il piano Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. Lo stesso piano permette permette di registrare l’App Dazn su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio Dazn in mobilità, ma non mentre viene utilizzato un altro dispositivo registrato. Il prezzo con pagamento in un’unica soluzione del piano Standard sale a 359 euro, pari a 29,92 euro al mese. Quello dell’unica soluzione resta però sempre il piano di pagamento più conveniente nel panorama Dazn.

Per chi invece volesse pagare in maniera mensile dal prossimo 11 giugno sarà disponibile un piano annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità pari a 34,99 euro al mese. Infine resta valido il piano mensile senza vincoli a 40,99 euro al mese che permette di disdire di mese in mese. Per gli appassionati di calcio resta valido invece il più completo piano Plus che consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti.

Il piano Plus permette di registrare fino a un massimo di sette dispositivi all’App Dazn e di utilizzare il servizio Dazn in mobilità, con contemporaneità della visione. Il costo di questo tipo di abbonamento è di 599 euro all’anno se si sceglierà il piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione o di 59,99 euro al mese se si sceglie la soluzione a pagamento mensile. ll prezzo è cresciuto è vero, ma riflettendoci bene potrebbe essere in realtà il Plus l’abbonamento più conveniente per le famiglie o per delle coppie di amici.

La possibilità di usarlo contemporaneamente potremmo dire che permette di avere due abbonamenti al prezzo di uno e di poterne suddividerne anche il costo tra due soggetti diversi. A quel punto l’abbonamento verrebbe a costare 299 euro e spicci a testa, come il vecchio costo dell’abbonamento standard.

Infine per chi non ama il calcio ma gli altri sport (volley basket, arti marziali miste per citarne alcuni) Dazn fino al 26 maggio mette in promozione un nuovo pacchetto chiamato Start a 8,99 euro a mese per 12 mesi senza vincoli che diventeranno 11,99 euro al mese una volta scaduta l’offerta.Ad un aumento dei costi per gli abbonati corrisponde però, come detto, anche un aumento dell’offerta.

Il volley innanzitutto con il meglio delle massime competizioni di pallavolo internazionali maschili e femminili incluse quelle delle due Nazionali azzurre. Infine , a partire dal 17 luglio il meglio delle Olimpiadi di Parigi 2024 con 6 nuovi canali dedicati che si aggiungeranno a Eurosport 1 e 2 per un totale di 700 ore di diretta.

