23 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 02:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ranieri: “Finalmente un Franchi che spinge. Che Pio è forte me ne sono accorto dopo 45 secondi”.

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Ranieri: “Finalmente un Franchi che spinge. Che Pio è forte me ne sono accorto dopo 45 secondi”.

Redazione

22 Marzo · 23:52

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 00:32

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Ranieri è intervenuto al post partita di Dazn. Belle le sue parole sulla partita, sullo stadio e su Moise Kean.

Queste le parole di Ranieri nel postpartita di Dazn: “Oggi abbiamo fatto veramente una grande partita, contro la squadra più forte del campionato, siamo davvero tanto felici. Finalmente abbiamo visto un Franchi che spingeva, sono stati il 12° uomo in campo e ci hanno spinto fino al novantesimo, complimenti ai ragazzi e allo stadio”.

Sul posto in Nazionale tra Kean e Pio Esposito: “Sono due grandissimi attaccanti. Moise lo vedo tutti i giorni in allenamento ed è una bestia. Pio Esposito devo dire che in area di rigore è micidiale, me ne sono accorto oggi dopo 45 secondi che mi è sfilato dietro e anche all’ultimo minuto ha fatto una giocata incredibile. Faccio il tifo per Moise che è mio compagno ed è un mio amico. E’ carico per la partita di giovedì, ma devo dire che oggi era concentrato su questa partita per noi fondamentale. Sono sicuro che ci porterà al mondiale”.

 

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