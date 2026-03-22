Ranieri: “Finalmente un Franchi che spinge. Che Pio è forte me ne sono accorto dopo 45 secondi”.

Queste le parole di Ranieri nel postpartita di Dazn: “Oggi abbiamo fatto veramente una grande partita, contro la squadra più forte del campionato, siamo davvero tanto felici. Finalmente abbiamo visto un Franchi che spingeva, sono stati il 12° uomo in campo e ci hanno spinto fino al novantesimo, complimenti ai ragazzi e allo stadio”.

Sul posto in Nazionale tra Kean e Pio Esposito: “Sono due grandissimi attaccanti. Moise lo vedo tutti i giorni in allenamento ed è una bestia. Pio Esposito devo dire che in area di rigore è micidiale, me ne sono accorto oggi dopo 45 secondi che mi è sfilato dietro e anche all’ultimo minuto ha fatto una giocata incredibile. Faccio il tifo per Moise che è mio compagno ed è un mio amico. E’ carico per la partita di giovedì, ma devo dire che oggi era concentrato su questa partita per noi fondamentale. Sono sicuro che ci porterà al mondiale”.