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Como, Valle: "Cerchiamo sempre di vincere. Io attaccante aggiunto? Fabregas ci dice di stare alti"

Alex Valle, terzino dei lariani, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il triplice fischio di Fiorentina-Como. Queste le sue parole:"Noi cerchiamo sempre di vincere, indipendentemente da chi sia il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2025 15:34
Como, Valle: "Cerchiamo sempre di vincere. Io attaccante aggiunto? Fabregas ci dice di stare alti" -
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Alex Valle, terzino dei lariani, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il triplice fischio di Fiorentina-Como. Queste le sue parole:

"Noi cerchiamo sempre di vincere, indipendentemente da chi sia il nostro avversario. Tra Serie A e Champions League, il livello è simile. Io attaccante aggiunto? Ce lo chiede Fabregas di andare sempre il più alto possibile. Fortunatamente oggi siamo stati concreti, sono arrivati i gol".

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