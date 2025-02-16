Como, Valle: "Cerchiamo sempre di vincere. Io attaccante aggiunto? Fabregas ci dice di stare alti"
Alex Valle, terzino dei lariani, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il triplice fischio di Fiorentina-Como. Queste le sue parole:"Noi cerchiamo sempre di vincere, indipendentemente da chi sia il...
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2025 15:34
Alex Valle, terzino dei lariani, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il triplice fischio di Fiorentina-Como. Queste le sue parole:
"Noi cerchiamo sempre di vincere, indipendentemente da chi sia il nostro avversario. Tra Serie A e Champions League, il livello è simile. Io attaccante aggiunto? Ce lo chiede Fabregas di andare sempre il più alto possibile. Fortunatamente oggi siamo stati concreti, sono arrivati i gol".