Dazn rivela: “La Fiorentina ha alzato l’offerta al Genoa per Gudmundsson, sul piatto 24 milioni”

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di Dazn, la Fiorentina ha alzato l’offerta per il Genoa per prendere Albert Gudmundsson, per ora la società rossoblù resiste ma è una trattativa da seguire fino all’ultimo. La Fiorentina ha un solo obiettivo, è l’esterno islandese classe 1997.

LIVE SHERATON La #Fiorentina alza l’offerta al #Genoa per #Gudmundsson, adesso di 24M. Genoa fa muro ma è una trattativa destinata ad accompagnarci fino alle 20.#DAZN #DAZNMERCATO @DAZN_IT — Orazio Accomando (@OAccomando91) February 1, 2024

FABRIZIO ROMANO E LA RICHIESTA DEL GENOA PER GUDMUNDSSON