Paratici: “Non solo giocatori: per ripartire servono basi solide e una disamina profonda dopo questa stagione"

Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro la Juventus a Torino:

Tornare qui è sempre emozionante, soprattutto perché è la prima volta da avversario. È una sensazione nuova e diversa dalle altre partite. Ho trascorso qui undici anni, abbiamo vissuto emozioni incredibili e condiviso un percorso con persone e professionisti straordinari. Rivederli oggi mi fa molto piacere, quindi sì, è sicuramente una grande emozione”.