Paratici: “Non solo giocatori: per ripartire servono basi solide e una disamina profonda dopo questa stagione"
La dirigenza viola guarda al futuro dopo una stagione complicata: “serve un lavoro su società, staff e squadra per costruire basi solide”
Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro la Juventus a Torino:
Tornare qui è sempre emozionante, soprattutto perché è la prima volta da avversario. È una sensazione nuova e diversa dalle altre partite. Ho trascorso qui undici anni, abbiamo vissuto emozioni incredibili e condiviso un percorso con persone e professionisti straordinari. Rivederli oggi mi fa molto piacere, quindi sì, è sicuramente una grande emozione”.
Sul proprio futuro e su quello della Fiorentina:
“Noi pensiamo al futuro fin dal primo giorno del nostro arrivo, quindi oggi non cambia nulla rispetto a due mesi fa. Siamo tutti molto concentrati sulla Fiorentina e sull’obiettivo di costruire un progetto che possa portarci a disputare una stagione diversa rispetto a quella di quest’anno”.
Infine, Paratici ha parlato anche della necessità di ripartire dopo una stagione complicata:
“Per costruire qualcosa di solido non si deve partire soltanto dai giocatori. Bisogna partire dalla società, dalle persone che lavorano dentro e intorno all’area sportiva, dall’allenatore e poi dai calciatori. Dopo stagioni come questa serve una riflessione profonda su tutti questi aspetti. Nel calcio capita di pensare di avere una grande squadra e poi i risultati non rispecchiano le aspettative. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo e concentrarci sugli step necessari per crescere”.