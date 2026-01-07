De Gea: “Impensabile questa situazione a gennaio. La strada è lunga ma è quella giusta”

Dopo il pareggio per 2-2 contro la Lazio, David De Gea ha parlato ai microfoni di DAZN offrendo una lettura lucida e matura della gara dell’Olimpico, sottolineando le difficoltà incontrate ma anche i segnali positivi mostrati dalla Fiorentina.

“Abbiamo giocato contro una squadra che palleggia molto bene, nel primo tempo abbiamo sofferto un po’. Poi abbiamo fatto un buon secondo tempo. Alla fine abbiamo fatto questo rigore quando mancavano cinque minuti. Penso che il pareggio sia giusto”, ha spiegato l’estremo difensore spagnolo, soffermandosi poi sull’epilogo amaro del match: “Quando mancano pochi minuti e prendi gol il sapore è amaro, ma è un buon punto. Dopo la vittoria contro la Cremonese è un punto importante per noi”.

De Gea ha poi allargato l’analisi al momento complessivo della squadra, evidenziando il lavoro svolto nelle ultime settimane e la crescita del gruppo. “Ovviamente nessuno si aspettava questa situazione a gennaio. “Abbiamo giocato le ultime quattro-cinque partite abbastanza bene, ma alla fine si vede che la squadra lavora tanto in allenamento”.

Un percorso ancora lungo, ma che lascia spazio all’ottimismo: “Abbiamo un po’ di fiducia perché abbiamo vinto due partite, ma la strada è lunga. Ci sono tante partite e dobbiamo continuare su questa strada”.