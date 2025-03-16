Fagioli: "Partita emozionante da ex Juve. La voglia di rivalsa c'è sempre, fa parte dello sport"

Nicolò Fagioli è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Juventus. Queste le dichiarazioni del centrocampista viola:"È stata una partita emozionante, perché giocavo nella Juve...

Nicolò Fagioli è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Juventus. Queste le dichiarazioni del centrocampista viola:

"È stata una partita emozionante, perché giocavo nella Juve fino a poco tempo fa e so che questa è una partita molto importante per la Fiorentina ed anche per la Juve. Ci siamo trovati molto bene già giovedì. A centrocampo, tutti meritiamo di giocare e abbiamo fatto un'ottima partita. Sono contento che i miei compagni mettano in difficoltà il mister quando schiera la formazione. Momento negativo per la Juventus? Mi dispiace per loro, ma io penso alla Fiorentina e penso agli obiettivi della squadra e sono contento di essere qua. La voglia di rivalsa c'è sempre, fa parte dello sport".