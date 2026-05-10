Vanoli: “Le stagioni a volte partono male, oggi serve concretizzare questo match point”

Vanoli chiede una reazione dopo il ko di Roma: “Le critiche vanno trasformate in motivazione”.

Ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina-Genoa, ha parlato Paolo Vanoli.

Sull’atmosfera attorno alla squadra e sulla delusione di una parte della tifoseria:

“Le critiche bisogna saperle accettare, fanno parte del nostro mondo e del nostro lavoro. Bisogna trasformarle in motivazione per raggiungere gli obiettivi. A volte le stagioni nascono male e la nostra capacità deve essere quella di concretizzare oggi un altro match point verso un traguardo che, l’ho sempre detto, è lontano da quello che è l’obiettivo reale di questa società, ma che quest’anno rappresenta la priorità”.

Sulle scelte di formazione e sull’esordio dal primo minuto di Braschi:

“Siamo riusciti a recuperare Piccoli, che aveva un fastidio all’adduttore: non è al 100%, ma voleva esserci. Per Kean stiamo portando avanti un lavoro specifico perché sta cercando di rientrare per le ultime due partite. Sono contento per Braschi: i giovani, se hanno pazienza e continuano a lavorare, prima o poi trovano la loro occasione. Per lui è una bella opportunità davanti al suo pubblico e deve viverla con serenità ed entusiasmo”.

Infine, su cosa si aspetta dalla squadra dopo la sconfitta di Roma: