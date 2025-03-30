Pablo Marì: "Incontrato tante volte Retegui e conosco bene Maldini. Io leader? Porto la mia esperienza"

Pablo Marì è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina-Atalanta. Queste le parole del difensore viola:"Abbiamo provato tutto in settimana, abbiamo incontrato tante volte l'Atalant...

Pablo Marì è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina-Atalanta. Queste le parole del difensore viola:

"Abbiamo provato tutto in settimana, abbiamo incontrato tante volte l'Atalanta. Ho giocato tante volte contro Retegui e conosco bene Maldini. L'Atalanta ti fa fare tanto uomo contro uomo, ma per me non cambia molto e faccio quello che mi chiede il mister. Io leader? Non mi piace definirmi così. Ho tanta esperienza e sono contento di portare la maturità che ho e cercare di dare tranquillità ai miei compagni. Io devo dare tutto, voglio aiutare i compagni e il mister".