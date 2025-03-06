Zaniolo: "Alla Fiorentina per vincere la Conference, la maglia viola è casa mia da sempre"

L'ex giocatore di Roma, Atalanta e Galatasaray ha detto la sua sulla scelta di tornare in viola dopo un lungo girovagare

A Dazn è stato intervistato il calciatore viola Nicolò Zaniolo che ha parlato del suo ritorno alla Fiorentina: "Per me è bellissimo tornare a casa dopo tutte le squadre che ho girato perché qui è dove sono cresciuto. Tornare a Firenze mi ha dato delle sensazioni uniche perché ho rivisto delle persone che mi hanno visto in viola sin da piccolo. La Fiorentina mi ha voluto tanto ed io sono felice di aver accettato questa proposta perché è l'ambiente perfetto per me."

Sulla decisione di lasciare l'Atalanta: "Non mi sentivo parte completamente del progetto atalantino e per questo mi sono voluto rimettere in gioco e sono venuto alla Fiorentina per questo motivo. A Firenze posso fare vari ruoli, ma l'esterno destro è il mio preferito perché lì mi posso esprimere bene."

Sulla Fiorentina: "Mi piace molto l'ambiente e ho un ottimo rapporto con Palladino che è un tecnico preparato e una grandissima persona con cui lavorare. Sono qui per aiutare la Fiorentina a raggiungere obiettivi importanti come un bel piazzamento in campionato e la conquista della Conference. Ci sono andati vicini negli anni scorsi ed ora è il momento di vincere la competizione."