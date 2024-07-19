Quattro amichevoli della Fiorentina saranno trasmesse su Dazn, si parte da quella di oggi contro la Reggiana
Le prime uscite, seppur non ufficiali, della nuova Fiorentina targata Raffaele Palladino saranno visibili anche su Dazn. L'emittente televisiva infatti trasmetterà 4 delle prossime amichevoli della Fi...
Le prime uscite, seppur non ufficiali, della nuova Fiorentina targata Raffaele Palladino saranno visibili anche su Dazn. L'emittente televisiva infatti trasmetterà 4 delle prossime amichevoli della Fiorentina, si parte da stasera con l'amichevole contro la Reggiana alle 20 al Viola Park, poi si passa alla sfida del 30 Luglio contro l'Hull city, poi di nuovo il 4 Agosto contro il Montpellier ed infine il 10 contro il Friburgo. Dunque sono questi gli appuntamenti che andranno su Dazn prima dell'inizio della prossima stagione sportiva che aprirà un nuovo ciclo per la Fiorentina dopo quello sotto la gestione di Italiano
CORRIERE DELLO SPORT SU LOVRIC
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