Gosens racconta: "A Berlino il periodo più difficile della mia vita. Sono finito in una sorta di buco nero"

Robin Gosens ha concesso un'intervista a DAZN Germania, nella quale ha parlato della sua esperienza in Germania, quando vestiva la maglia dell'Union Berlino. Queste le parole dell'esterno della Fioren...

Robin Gosens ha concesso un'intervista a DAZN Germania, nella quale ha parlato della sua esperienza in Germania, quando vestiva la maglia dell'Union Berlino. Queste le parole dell'esterno della Fiorentina:

"A Berlino la mia peggiore esperienza. Sono finito in una sorta di buco nero e nemmeno la mia famiglia stava bene lì. Così i miei risultati come calciatore non sono stati ottimi. È stato il periodo più difficile della mia vita, sia in campo che fuori, nella mia vita privata.

Il mio futuro? Dopo la carriera, vorrei diventare psicologo. Voglio aiutare le persone che hanno problemi simili ai miei. Ci sono molti che soffrono sotto pressione, hanno ansia o anche attacchi di panico".