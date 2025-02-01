Gasperini furioso litiga con giornalista di Dazn in diretta: "Non fare il furbo con me. Noi penalizzati"

Gasperini molto nervoso ai microfoni di Dazn dopo il pareggio della sua squadra contro il Torino. E in diretta attacca il giornalista

Un pareggio che conferma il periodo non ottimo dell’Atalanta. Contro il Torino finisce 1-1 ma il tecnico nerazzurro si lamenta molto delle decisioni arbitrali anche se un rigore gli è stato concesso ma non è stato concretizzato per l'errore dagli undici metri di Retegui. Al centro delle polemiche il gol annullato a Bellanova per un tocco di mano e un rigore, per un altro fallo di mano, non assegnato alla Dea. Una decisione che non va giù a Gasperini che in diretta si scaglia anche contro il giornalista di Dazn che gli stava facendo le consuete domande post partita insieme con Marco Parolo. Ma il suo nervosismo si è visto dai primi attimi dell'intervista.

E infatti la furia dell’allenatore si scatena subito con Gasperini che se la prende con il giornalista Dazn, Davide Bernardi, presente in collegamento, che è colpevole, secondo Gasperini, di avergli fatto la domanda sull’episodio che lo ha fatto più arrabbiare: “Lo state facendo vedere (l’episodio che lo ha fatto arrabbiare, ndr), non fare il furbo, la stai guardando, la stai mandando in onda. Che fai caschi dalle nuvole? È normale che quello che è stato tolto a Bellanova rispetto a questa roba qui… sui falli di mano non si capisce più nulla. Non fare il furbo con me"

Il giornalista non ha risposto, ha preferito glissare, sorpreso dall'attacco a sorpresa e fuori luogo dell'allenatore dell'Atalanta, la sua unica risposta, e in realtà molto timida è stata: "Lo abbiamo fatto vedere prima e ne abbiamo parlato a lungo con Marelli". Ma non è bastato a placare l'ira di Gasperini

Un Gasperini arrabbiato che in precedenza se l’era presa anche con il Var: “Quando ti senti un po’ sfortunato e ti viene tolto più di qualcosa come successo oggi. Dobbiamo capire chi è l’arbitro se quello sul campo o quello al Var. Ormai quello in campo non conta più niente”.

LE ULTIME DI PEDULLA SUL NOME DI BELAHYANE

https://www.labaroviola.com/pedulla-oltre-fagioli-alla-fiorentina-piace-belahyane-su-di-lui-anche-lazio-e-rennes-chi-paga-lo-prende/287153/