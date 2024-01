Come al solito la Roma non vince e Mourinho non si presenta a Dazn. Stramaccioni: “Danno per i tifosi”

Come quasi tutte le volte che la Roma non riesce a vincere, la società giallorossa decide di non presentarsi davanti ai microfoni e le telecamere con il suo allenatore Josè Mourinho, lo annuncia l’inviata di Dazn Federica Zille che in collegamento dallo stadio Olimpico prende la linea: “La Roma non si presenterà per parlare perchè ci hanno fatto sapere che preferiscono non commentare quanto successo in questa partita”. Subito il commento di Andrea Stramaccioni, nello studio di Dazn dice: “Questa cosa è un danno per gli stessi tifosi della Roma e non fa il bene di una società come quella della Roma, bisogna parlare in qualche modo, anche con un comunicato oppure non rispondendo a qualche domanda ma comunque parlare è importante per gli stessi tifosi che vogliono sentire la voce del proprio club”

LA SALERNITANA FURIOSA