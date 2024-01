La Salernitana è furiosa: “Arbitraggio pro Juventus, manca espulsione per il fallaccio di Gatti”

Il tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi, non si è presentato ai microfoni di DAZN per quanto successo durante la partita contro la Juventus. A sottolinearlo è stato l’amministratore delegato campano, Maurizio Mian. “Inzaghi è molto arrabbiato per alcuni episodi arbitrali molto dubbi. Crediamo che nell’azione che porta al rosso di Maggiore ci fosse un fallo precedente su un nostro giocatore che avrebbe portato al rosso di Gatti era da espulsione. Ci sentiamo penalizzati. Domani chiederemo spiegazioni ai tavoli giusti, c’è anche l’Assemblea di Lega”.

