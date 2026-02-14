Como-Fiorentina: la sfida del Sinigaglia verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ore 15:00 il fischio d’inizio

I ragazzi di mister Vanoli approdano a Como con un solo pensiero in testa: onorare la maglia e strappare tre punti vitali per la corsa salvezza. In un clima di massima concentrazione, la sfida del Sinigaglia rappresenta un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione.
DOVE VEDERE LA PARTITA – Il match, valido per la 25ª giornata di Serie A, fischierà l’inizio oggi, sabato 14 febbraio alle ore 15:00.
Ecco come non perdere nemmeno un minuto: In tv: diretta esclusiva su DAZN.
Per gli utenti Sky che abbiano attivato l’opzione dedicata, la gara sarà visibile sul canale 214 (zona DAZN).
In streaming: disponibile per tutti i dispositivi supportati tramite l’app di DAZN.