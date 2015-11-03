Notizie Comofiorentina Fiorentina

Ferrari ricorda Commisso: “È stata una figura fondamentale per la mia vita, era amato da tutti”
10 marzo 2026 16:32
La Fiorentina è quarta in Serie A per expected goals, all'appello mancano i gol di Kean
19 febbraio 2026 19:14
Bucchioni tuona: "Ogni settimana ci sono simulazioni vergognose, bisogna usare la prova tv per punirli tutti"
17 febbraio 2026 13:34
Como-Fiorentina: la sfida del Sinigaglia verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ore 15:00 il fischio d'inizio
14 febbraio 2026 11:02
Amoruso sulla difesa: "Rugani ha esperienza, può aiutare. Stiamo peggiorando rispetto a inizio anno".
13 febbraio 2026 18:50
Archivio