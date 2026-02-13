Amoruso sulla difesa: “Rugani ha esperienza, può aiutare. Stiamo peggiorando rispetto a inizio anno”.

Intervenuto in apertura di Pentasport (Radio Bruno), Lorenzo Amoruso ha fatto il punto sulla difesa viola e sull’impatto che potrebbe avere Daniele Rugani (che non sarà a disposizione contro il Como): ” L’ex bianconero si inserisce in un organico di un livello molto basico, per cui alla fine la sola presenza di Rugani basta a migliorare il reparto”. Poi commenta: “Uno come Rugani, con un bel po’ di esperienza, avendo giocato con allenatori che fanno della difesa un reparto molto solido, può aiutare la squadra. Ha esperienza, poi starà a lui far capire che tipo di personalità avrà in campo. Sono convinto che possa diventare importante per i nostri giovani”.

Successivamente, Amoruso sposta la sua attenzione parlando del reparto in generale: “La Fiorentina deve imparare a difendere come squadra. Abbiamo parlato varie volte degli errori dei singoli, ma è altrettanto vero che la squadra non la vedi soffrire. Quando sei un atleta che vuole crescere, devi avere degli obiettivi. I progressi non li vedi da un giorno all’altro, ma un po’ alla volta verranno fuori i risultati. La squadra invece sta peggiorando. A inizio anno non concedevi tutto quello che concedi adesso, ora ogni attacco, ogni calcio d’angolo è un pericolo”.