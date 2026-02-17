Bucchioni tuona: “Ogni settimana ci sono simulazioni vergognose, bisogna usare la prova tv per punirli tutti”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “Attenzione al finale di stagione dove ci sono queste partite in cui possono capitare degli stravolgimenti che non ti aspetteresti, le squadre che credono di essere tranquille cominciano a mollare tipo il Cagliari ieri o lo stesso Como che aveva la pancia piena dopo aver eliminato il Napoli e questo ci ha agevolato parecchio. In più, devo dire che questa formazione di sabato ha fatto molto bene perché la difesa è stata più coperta con le linee chiuse sull’esterno.”

Su Vanoli: “Lo critico perché è stato troppo lento a cambiare, ci aspettavamo un cambio di modulo ben prima ed invece abbiamo passato troppo tempo sul fondo della classifica. Ha risolto la questione di Fagioli e ha azzeccato a pieno la formazione perché si fida di chi gioca, cosa che prima non aveva. Oltre a questo, Vanoli non è un allenatore di grande esperienza, in A ha solo un campionato col Torino, quindi non è riuscito subito a prendere in mano lo spogliatoio.”

Sulle simulazioni: “A me questo calcio non piace più, è una roba inguardabile e lo fanno tutti, c’è da usare la prova televisiva all’istante con tutti questi che lo fanno di continuo perché Bastoni è solo l’ultimo di una lista infinita. Non si fa mai niente e ogni settimana si riparte da capo con questa vergogna. Si vive con un calcio dove chi comanda non ha potere e deve andare avanti solo per compromessi a ribasso per non scontentare i potenti. Occorre tornare presto all’autorevolezza del comando perché chi sgarra deve pagare.”