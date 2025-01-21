DAZN abbassa i costi per i nuovi abbonati, le polemiche: "Beffa per chi l'ha fatto a inizio stagione"

La scelta di DAZN suscita polemiche tra gli abbonati storici: "l'emittente favorisce i nuovi utenti con sconti vantaggiosi

Fanno discutere le pratiche commerciali di DAZN. L'emittente streaming che detiene i diritti esclusivi della Serie A ha annunciato che, dal 20 al 26 gennaio 2025, chi non è ancora abbonato può attivare il piano standard mensile senza vincoli al prezzo scontato di 9,99 euro al mese per i primi 7 mesi, con un risparmio complessivo di 245 euro.

Questa promozione ha suscitato ampie discussioni sui social, poiché DAZN ha aumentato i prezzi a discapito degli abbonati, dall'altro propone un’offerta vantaggiosa per attirarne dei nuovi. "Ogni pratica commerciale è lecita, ma quella di DAZN assomiglia a una presa in giro per chi si è abbonato a inizio stagione" scrive il giornalista de Il Sole 24 Ore, Giovanni Capuano.

Pedullà: “Fiorentina offre 10 più bonus per Man. Nuovo tentativo Empoli per Kouamé. Biraghi può restare”

https://www.labaroviola.com/pedulla-fiorentina-offre-10-piu-bonus-per-man-nuovo-tentativo-empoli-per-kouame-biraghi-puo-restare/285711/