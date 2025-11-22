Vanoli: “Questa partita è un inizio, mi è piaciuta molto. Troppe volte Pablo Marì 1vs1 su Vlahovic”

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Fiorentina-Juventus queste le sue parole:

“Dobbiamo accettare di esser ultimi e essere umili di capire dove siamo. Questa partita mi è piaciuta molto, gli avevo chiesto la prestazione della nostra gente. Gli faccio i complimenti. Per quanto riguarda la partita siamo partiti timorosi, siamo andati sotto ultimi in classifica siamo stati un po’ timorosi. Quando dovevamo mangiare campo la linea difensiva non accorciava il campo. Troppe volte Pablo Marì nel 1vs1 con Vlahovic. Hanno capito che abbiamo le qualità per fare calcio. Abbiamo attaccanti forti e le dobbiamo servire bene partendo dal basso. Questa partita è stata un inizio per noi e la città. Adesso testa bassa e pensare alla Conference.”

“Moise è un attaccante forte e stasera lo ha dimostrato. Mi dispiace che non riesce a trovare il gol ma da solo mette in difficoltà una difesa. Kean è un leader e va servito meglio, va portato non solo nelle ripartenza ma anche in area. Kean e piccoli possono giocare insieme. Si devono conoscere meglio. Con Albert gioca diversamente ma dobbiamo solo imparare a servirli meglio. Ha dimostrato quanto tiene a questa squadra.”