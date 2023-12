Italiano: “Oggi siamo stati veramente maturi, Beltran ha lavorato bene e ci ha fatto prendere metri”

Ai microfoni di DAZN ha parlato il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Commento sulla partita? Bravi i ragazzi, grande approccio e primo tempo. Partita affrontata con la giusta attenzione, dovevamo iniziare a pedalare e fare punti. Ci siamo riusciti con un’ottima prestazione. Come è stata la prestazione? Abbiamo fatto bene tutto oggi: rifinitura, conclusione, concesso poco. Abbiamo lasciato spazio in una situazione, ma per il resto siamo stati davvero maturi. Beltran si è sbloccato, come è andato? Oltre al rigore ha lavorato bene. È venuto a legare il gioco, ha permesso alla squadra di guadagnare metri. Far gol fa bene, poi sono contento anche per Sottil che ha avuto tante occasioni e oggi si è sbloccato”.

