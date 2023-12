Italiano: “Con due punte sapevo saremmo stati meno belli, altre volte meritavamo ma abbiamo perso”

Ai microfoni di DAZN ha parlato il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, dove il nostro portiere ha fatto il bello e il cattivo tempo. Nel secondo tempo abbiamo preso le misure. Anche se non abbiamo giocato come al solito abbiamo poi trovato il gol. Sulla fatica durata oggi? A questo giro abbiamo meritato meno ma siamo riusciti a raccogliere i tre punti. Oggi i ragazzi hanno palesato un po’ di stanchezza, però vincere fa sempre bene. Fiorentina al quarto posto con il Napoli? Il nostro obiettivo è migliorare la classifica dell’anno precedente. Faremo di tutto per stazionare in quelle zone anche se non sarà facile. Il cammino che stiamo facendo è importante: siamo arrivati alle 3 del mattino venerdì. Vincere questa partita oggi è un grande merito visti anche gli acciacchi che avevamo. Sulla doppia punta? Sapevo che potevamo lasciare qualcosa all’avversario. Era la prima volta che utilizzavamo questo tipo di attacco. Lo sapevo che avremo giocato meno belli. Cosa chiede a Babbo Natale? Un segnale da parte di tutti va dato lì davanti. Dobbiamo iniziare a mettere più gol visto che creiamo tanto. Mi auguro che da qui alle prossime settimane ci sia un segnale da parte di tutti”.

LE PAROLE DI BELTRAN