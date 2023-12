Beltran: “Sono molto felice per la vittoria e il gol, mi piace giocare nella posizione di oggi”

Ai microfoni di DAZN ha parlato l’attaccante della Fiorentina Lucas Beltran. Queste le sue parole: “La partita era molto difficile e la vittoria è veramente importante. Ci sono moltissimi aspetti da dover migliorare, ma sono felice per il mio gol e soprattutto per i tre punti. Come mi sono trovato dietro la punta nel primo tempo? Giocare dietro la punta mi piace, perché sto maggiormente in contatto con la palla. Io mi metto sempre a disposizione del mister, l’importante è giocare e farmi trovare pronto. Prossimi obiettivi? Ragioniamo partita dopo partita, lavorando in maniera serena. Il nostro obiettivo è crescere, siamo un bel gruppo e siamo consapevoli che abbiamo grandi potenzialità”.

LE NOSTRE PAGELLE