PAGELLE FIORENTINA: TERRACCIANO STREPITOSO, BELTRAN DI VOGLIA, IKONÈ UN DISASTRO

Terracciano 8 La sua partita inizia con un grave errore che porta al rigore per il Verona, poi si riprende parando il rigore, su ribattuta fa un altro grande miracolo e gioca una gara semplicemente mostruosa con almeno 5 parate che salvano il risultato

Kayode 6 Regge alle offensive degli avversari combattendo con alterne fortune e non risparmiandosi mai. Tecnicamente deve migliorare perchè a volte è poco preciso

Quarta 4,5 Quando deve guidare il reparto con movimenti e marcature è un disastro, disattento, poco lucido. Sbaglia ad alzarsi e ad abbassarsi, Italiano lo toglie perchè si accorge della sua giornata no

Ranieri 6,5 Singolarmente gioca una buona partita con dei buoni interventi, ma toppa alcuni movimenti di reparto che spalancano spesso la porta agli attaccanti del Verona nel primo tempo. Nel secondo tempo diventa insuperabile

Biraghi 5 Lo saltano che è una bellezza, non interviene mai. La prima buona giocata la fa al minuto 73 quando fa un buon cross per Mandragora

Maxime Lopez 5 Spaesato, banale, sopraffatto. Non serve aggiungere altro

Mandragora 6 Si impegna e dà tutto sè stesso, questo gli dà mezzo voto in più in una gara molto difficile. Cerca di proporsi anche in area di rigore

Ikonè 4,5 In questo momento farebbe fatica anche in serie B. Inconcludente, sbaglia quasi tutto e quando qualcosa gli riesce, poi sbaglia la giocata successiva

Sottil 5,5 Gioca solo un tempo e alterna delle giocate in cui si riesce a liberare dell’avversario e giocate che non portano a nulla

Beltran 6,5 Gioca sia a sostegno della punta e sia da centravanti, dietro Nzola fa fatica perchè si perde nelle maglie avversarie. Da centravanti lotta e trova un gol di rabbia e precisione

Nzola 5,5 Segna ma il tocco di mano lo fa annullare, si invola inseguito da due avversari ma perde il tempo.

Arthur 7 Entra e prende in mano il centrocampo, punto di riferimento per i compagni, gestisce tutti i palloni che riceva con grande attenzione e precisione

Barak 6 Non brilla ma aiuta la manovra con i suoi movimenti e i suoi centimetri in area, anche gestendo alcuni palloni in mezzo al campo

Kouamè 6,5 Corre e mette in area diversi palloni cercando anche la giocata in verticale. Un guerriero che non molla mai

Milenkovic 6,5 Riprende in mano la difesa con le giuste misure e combatte di testa con gli attaccanti del Verona

ITALIANO PLACA I TIFOSI SU IKONE