Minuto 24 di Fiorentina-Verona, dopo l’ennesima palla persa e gestita male da Ikonè, il pubblico del Franchi sbotta contro il giocatore. Vincenzo Italiano se ne accorge e si gira verso la tribuna e chiede alla gente di non esagerare e di fermarsi gridando: “Calma”. Un modo per difendere un giocatore in evidente difficoltà.

