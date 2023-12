Vanno male le cose per Aquilani al Pisa, non vince da un mese e mezzo, seconda sconfitta consecutiva

Alberto Aquilani è un tecnico Made in Florence, avendo mosso i suoi primi passi nella carriera di allenatore proprio alla Fiorentina con la Primavera gigliata (che sente la sua mancanza) dove per 3 anni ha fatto il pieno di trofei. Lo scorso giugno, dopo aver perso la finale scudetto a Reggio Emilia contro il Lecce Alberto Aquilani ha detto addio ai colori viola accettando l’offerta del Pisa in serie B. L’obiettivo con la squadra toscana era quello di arrivare ai play off (lontano 9 punti) ma in questo momento le cose non stanno andando granchè bene ed è più vicina la zona playout che dista solamente 2 punti. Da oltre un mese non vince in campionato, nelle ultime due partite sono arrivate due sconfitte e in quelle precedenti solo pareggi. Insomma Aquilani ancora non ha dimostrato il suo valore nel calcio dei grandi.

