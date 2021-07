Vezzali: “Riapertura stadi? Ho chiesto una capienza del 75% per il pubblico”

“Capienza del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso. È questo ciò che ho chiesto alla cabina di regia prima di partire per Tokyo2020”. Così, in un tweet, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, in procinto di imbarcarsi per il Giappone dove domani prendono il via i Giochi olimpici con la cerimonia di apertura. Nel post, Vezzali si dice anche “consapevole della esigenza di mantenere alta la soglia di prudenza e di cautela”. Lo riporta TMW.

