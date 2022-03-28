Valentina Vezzali: ''Sono necessarie da subito delle profonde riforme per cambiare il calcio''

Valentina Vezzali ha parlato della mancata qualificazione dell'Italia al prossimo campionato del mondo in Qatar.

Ha parlato, secondo quanto riportato dall'Ansa ed in occasione dell'inaugurazione degli impianti sportivi di Montelupone, in provincia di Macerata, nell'ambito del progetto ''Sport e salute'', Valentina Vezzali, dal 16 Marzo 2021 sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi, che si è espressa in merito alla cocente eliminazione dell'Italia ai prossimi campionati del mondo. Queste le sue parole:

''Ritengo che il calcio abbia bisogno di una serie di riforme per essere rilanciato. Veniamo da una settimana delicata con il risultato della Nazionale che non è stato quello che tutti noi italiani ci aspettavamo e questo ci impone una riflessione.

Domani si terrà il primo tavolo con tutto il mondo istituzionale che cercherà di prendere delle misure importanti per rilanciare il sistema. Non ho avuto ancora modo di sentire" il ct della Nazionale Roberto Mancini. Il PNNR? Credo sia difficile buttare giù gli italiani dai divani e distoglierli dai tablet senza spazi all'aperto dedicati allo sport".

ALLA SCOPERTA DI EDOARDO STURLI, TALENTO DEL VIVAIO DELLA FIORENTINA E TERZINO DESTRO DELL'UNDER 15

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