Alla scoperta di Edoardo Sturli, talento del vivaio della Fiorentina e terzino destro della nazionale U15

Toscano DOC Edoardo Sturli è una grandissima promessa della Fiorentina. Sarà lui tra qualche anno il nuovo Odriozola?

Nuova rubrica di Labaroviola.com a cura di Lorenzo Bigiotti, che lavora nell'ambito del calcio giovanile, e che parla dei giovani talenti della Fiorentina: oggi andiamo a conoscere Edoardo Sturli.

Edoardo è nato nel gennaio del 2007 e ha mosso i suoi primi passi nella Sangiovannese. Toscano Doc, è uno dei tanti ragazzi toscani nelle fila della Fiorentina. E' stato notato da molto piccolo dagli scout viola che hanno voluto subito assicurarsi questo grande talento. Anche un marcio top come Adidas lo ha voluto subito dalla sua parte, Sturli infatti è uno dei ragazzi talentuosi che sponsorizza il famoso marchio d'abbigliamento sportivo. Nato come esterno alto, il ragazzo ha segnato tantissime reti da piccolo giocando stagioni anche da più di 100 gol. Il mister della U15 della Fiorentina Nicola Magera lo sta utilizzando però con grande costrutto come terzino destro.

Il ragazzo, dotato di una grande velocità e grande fisicità si esalta però in dribbling dove salta con facilità tanti avversari, magari ispirandosi al suo idolo Cristiano Ronaldo. Le sue grandi prestazioni hanno attirato tutti gli addetti ai lavori che conoscono il calcio giovanile a livello nazionale e non solo. E le sue qualità sono state notate anche dal mister della Nazionale U15 Massimiliano Favo. Edo infatti è il terzino della compagine azzurra che tanto bene ha fatto nelle recenti apparizioni. Spesso impiegato con il numero 2 anche nella Fiorentina, ha conquistato questa maglia anche con la nazionale, dando grande soddisfazione a tutto il settore giovanile viola.

Anche se come spiegato ha caratteristiche diverse, la Fiorentina ha in casa il nuovo Odriozola? Per scoprirlo avremo bisogno di farlo crescere. Nell'attesa che la nuova casa del Viola Park porti anche frutti nel miglioramento e nella crescita dei giovani.

Lorenzo Bigiotti

LA PROMESSA DI SAPONARA

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