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Vezzali entusiasta: "Viola Park incredibile, contribuirà a tutto lo sport. Ripartiamo dai giovani"

Le parole della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali dopo la visita al Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2022 21:20
Vezzali entusiasta: "Viola Park incredibile, contribuirà a tutto lo sport. Ripartiamo dai giovani" -
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Vezzali entusiasta: "Viola Park incredibile, contribuirà a tutto lo sport. Ripartiamo dai giovani"

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei media ufficiali della Fiorentina dopo la visita al Viola Park. Ecco le sue parole: "Viola Park incredibile. È una struttura che  raccoglierà tutto il calcio, dalle femminili alla prima squadra. Davvero un posto che contribuirà alla promozione dello sport. Per il calcio italiano è fondamentale ripartire dai vivai e dai nostri giovani. Io vengo da uno sport olimpico, e nonostante le grosse difficoltà in Italia, il nostro paese viene sempre fuori a testa alta".

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