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Dall'Argentina: Infantino al Cosenza, la Fiorentina lo cede in prestito secco. Domani la firma

Sono ore caldissime per la Fiorentina in chiave calciomercato. Non solo in entrata. Stando quanto riportato dal giornalista argentino, Cesar Luis Merlo, il club viola ha ceduto Gino Infantino in prest...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2024 16:50
Dall'Argentina: Infantino al Cosenza, la Fiorentina lo cede in prestito secco. Domani la firma - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sono ore caldissime per la Fiorentina in chiave calciomercato. Non solo in entrata. Stando quanto riportato dal giornalista argentino, Cesar Luis Merlo, il club viola ha ceduto Gino Infantino in prestito secco al Cosenza. Domani firmerà il contratto. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo X di Merlo. 

PEDULLÀ: “FATTA PER GOSENS ALLA FIORENTINA. OPERAZIONE IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO A 7,5 MILIONI”

https://www.labaroviola.com/pedulla-fatta-per-gosens-alla-fiorentina-operazione-in-prestito-con-obbligo-di-riscatto-a-75-milioni/266329/

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