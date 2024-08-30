Dall'Argentina: Infantino al Cosenza, la Fiorentina lo cede in prestito secco. Domani la firma
Sono ore caldissime per la Fiorentina in chiave calciomercato. Non solo in entrata. Stando quanto riportato dal giornalista argentino, Cesar Luis Merlo, il club viola ha ceduto Gino Infantino in prest...
Sono ore caldissime per la Fiorentina in chiave calciomercato. Non solo in entrata. Stando quanto riportato dal giornalista argentino, Cesar Luis Merlo, il club viola ha ceduto Gino Infantino in prestito secco al Cosenza. Domani firmerà il contratto. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo X di Merlo.
PEDULLÀ: “FATTA PER GOSENS ALLA FIORENTINA. OPERAZIONE IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO A 7,5 MILIONI”
https://www.labaroviola.com/pedulla-fatta-per-gosens-alla-fiorentina-operazione-in-prestito-con-obbligo-di-riscatto-a-75-milioni/266329/