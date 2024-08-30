Dall'Argentina: Infantino al Cosenza, la Fiorentina lo cede in prestito secco. Domani la firma

Sono ore caldissime per la Fiorentina in chiave calciomercato. Non solo in entrata. Stando quanto riportato dal giornalista argentino, Cesar Luis Merlo, il club viola ha ceduto Gino Infantino in prest...

A cura di Redazione Labaroviola 30 agosto 2024 16:50

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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