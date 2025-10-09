Infantino: “Gli stadi italiani devono essere i migliori. Milan-Como in Australia? Si tratta di una sola partita”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha parlato degli stadi italiani e della possibilità di vedere Milan-Como a Perth

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato di alcuni temi relativi al calcio italiano, a margine dell’Assemblea Generale dell’ECF a Roma. Di seguito alcune sue dichiarazioni:

Com'è tornare in Italia?

"Sono italiano quindi ho sempre piacere a venire in Italia, poi Roma... Roma caput mundi! E' sempre molto bella. Gli stadi? Se non ci riusciamo in Italia, bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti... però sicuramente ce la faremo. L'Italia è un paese pieno di risorse, creatività... ho visto la presentazione del progetto a Milano, ho sentito le parole del sindaco di Roma. L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo”.

La Serie A va in Australia per Milano-Como, è una cosa che alla FIFA piace?

"Nel calcio abbiamo una struttura di tipo internazionale e nazionale, è una struttura che ha reso il calcio lo sport numero uno al mondo, però è una sola partita, credo che le nostre riflessioni debbano essere più ampie. Vogliamo che tutti giochino dove vogliono, però vogliamo una cosa con delle regole. E' stata una proposta della Lega Italiana però va regolato in ogni caso, la deregulation in questo campo non aiuta nessuno". Lo riporta tuttomercatoweb.com