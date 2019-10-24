Labaro Viola

La Fifa ha assegnato alla Cina la prima Coppa del Mondo per club in programma a giugno e luglio 2021

La prima Coppa del Mondo per club si svolgerà in Cina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 12:46
La Fifa ha assegnato alla Cina la prima Coppa del Mondo per club in programma a giugno e luglio 2021 -
News
Cina
Infantino
Condividi

La Fifa ha assegnato alla Cina l'edizione inaugurale della Coppa del Mondo per club a 24 squadre: lo ha annunciato il presidente dell'associazione Gianni Infantino, definendola una "decisione storica". Il nuovo torneo, ha aggiunto Infantino in conferenza stampa a Shanghai, "sarà capace di coinvolgere chiunque, sarà la prima competizione che vedrà in campo i migliori club del mondo". L'appuntamento è per giugno-luglio 2021, con il via libera all'unanimità malgrado i dubbi dei mesi scorsi espressi soprattutto dai club europei.

Fonte: Ansa

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok