Dov’è andato Infantino? Poco spazio, è in Primavera. A gennaio non ha voluto il prestito. Ora come si valorizza?

Gino Infantino, un nome che lascia tanti punti di domanda sulla sua gestione tecnica. Non gioca un minuto in prima squadra dal 6 Dicembre, data della sfida di Coppa Italia con il Parma. Nonostante le assenze nel parco offensivo, Italiano non ha mai pensato di schierarlo tra gli undici viola, anzi è addirittura finito in Primavera. Il poco spazio è dovuto soprattutto alle difficoltà di ambientamento, di un calciatore ancora oggi non inquadrabile in un ruolo. Forse il passo Rosario-Fiorentina è stato troppo grande e magari la sua crescita necessitava di un passaggio intermedio. La società a Gennaio ha provato a considerare una cessione in prestito, ma l’opzione è stata scartata dal ragazzo che non voleva scendere di categoria. Adesso Italiano dovrà capire come valorizzarlo, anche perché la Fiorentina non ha nessuna intenzione di svalutare l’investimento di 4 milioni fatto a giugno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

