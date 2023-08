Gino Infantino, nuovo centrocampista della Fiorentina, ha così parlato a Il Tirreno: “Conta solo vincere, scrivere la storia, regalare emozioni alla gente. E a me piace farlo. Nessuno ha dovuto convincermi, quando me l’hanno detto ho solo sperato e fatto in modo che si chiudesse presto. Sogna di giocare in Nazionale e vincere un Mondiale. Messi? Lo guardi, lo studi e capisci subito che non ci arriverai mai. E’ un privilegiato, devi solo godertelo”.