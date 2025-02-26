L'agente di Infantino: "A Gennaio poteva tornare alla Fiorentina, a luglio valuteremo il da farsi"

Sette presenze e un gol. Poco meno di 300 minuti giocati e un'avventura negli Emirati Arabi Uniti che fino a questo momento non gli sta regalando particolari gioie. Da quando il centrocampista classe...

Sette presenze e un gol. Poco meno di 300 minuti giocati e un'avventura negli Emirati Arabi Uniti che fino a questo momento non gli sta regalando particolari gioie. Da quando il centrocampista classe 2003 Gino Infantino ha lasciato a titolo temporaneo la Fiorentina per approdare nell'Al-Ain non ha trovato lo spazio che immaginava potesse avere a disposizione. Colpa di una realtà calcistica molto diversa da quella a cui era abituato, ma anche di un momento complicato dello stesso club arabo.

A fine settembre Infantino viene scelto dal connazionale Hernan Crespo e con lui trova subito spazio. Lo scenario però si modifica rapidamente dopo il cambio di allenatore, con l'arrivo di quel Leonardo Jardim che in tre mesi - prima di essere a sua volta esonerato - non lo impiega mai.

"Infantino è rimasto negli Emirati, anche se a gennaio poteva tornare visto che la Fiorentina aveva valutato questa possibilità. Alla fine s'è deciso di lasciargli proseguire la sua avventura all'Al-Ain e a luglio valuteremo con il club viola il percorso migliore per la sua crescita", ha detto ai nostri microfoni il suo agente Martin Guastadisegno.

Leonardo Jardim alla guida dell'Al-Ain è durato tre mesi, ha pagato pessimi risultati e un legame mai sbocciato con lo spogliatoio. Da inizio febbraio il suo posto è stato preso da Vladimir Ivic, tecnico serbo che da quando ha preso la guida del club degli Emirati ha ricominciato a prendere Infantino in considerazione: otto giorni fa il centrocampista argentino è tornato a giocare 45 minuti e non è un dettagli banale. Non accadeva da fine ottobre. Ora la speranza è quella di trovare sempre più spazio, di finire la stagione in crescendo per poi in estate studiare con la Fiorentina la strada migliore per tornare protagonista. Lo scrive Tuttomercatoweb