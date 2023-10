Repubblica, Bonaventura a riposo e Barak non in forma, grande occasione per Infantino

Come riporta Repubblica in edicola oggi, stasera uno dei titolari un po’ a sorpresa potrebbe essere Gino Infantino. Il talento argentino classe 2003, arrivato in estate dal Rosario Central, dovrebbe avere l’occasione giusta per dimostrare di meritare più considerazione, concedendo così a Bonaventura un turno di riposo. In quel ruolo c’è anche la concorrenza di Barak ma il numero 72 sembra ancora fuori forma e anche contro il Cagliari non è stato impiegato

PREOCCUPAZIONE PER L’ARRIVO DEI TIFOSI UNGHERESI