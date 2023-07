Sportitalia, sondaggio esplorativo della Fiorentina per Gino Infantino, centrocampista del Rosario Central

La Fiorentina continua a fare particolare attenzione al campionato argentino. Stando quanto riportato da Sportitalia, il club viola ha fatto un sondaggio esplorativo per Gino Infantino, centrocampista del Rosario Central, che sta collezionando 16 presenze nel campionato argentino in corso, per un totale di 785 minuti. Classe 2003, nella passata stagione di Liga Profesional Argentina Infantino ha giocato 34 partite con il Rosario Central, gare in cui ha realizzato 2 gol e fornito 1 passaggio vincente.

