Dall’Argentina: “Infantino vicino all’Argentinos Juniors. Si lavora a prenderlo in prestito per un anno”

La Fiorentina potrebbe presto liberarsi almeno momentaneamente di un suo esubero. Si tratta di Gino Infantino che sarebbe vicino ad un ritorno nel calcio Argentino. Infatti come riportato su X dal noto giornalista Cesar Luis Merlo il calciatore viola sarebbe molto vicino all’Argentinos Junior. Club che punta a prenderlo con la formula del prestito annuale, infatti in Argentina il campionato adesso è fermo perché è appena finita la stagione. Vedremo se ci saranno aggiornamenti

[EXCLUSIVO] Argentinos Juniors tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Gino Infantino.

*️⃣Se trabaja para que llegue a préstamo por un año. pic.twitter.com/0LBmFItoCd — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 24, 2025