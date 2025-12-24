24 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:23

Dall’Argentina: “Infantino vicino all’Argentinos Juniors. Si lavora a prenderlo in prestito per un anno”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Dall'Argentina: "Infantino vicino all'Argentinos Juniors. Si lavora a prenderlo in prestito per un anno"

Redazione

24 Dicembre · 11:19

La Fiorentina potrebbe presto liberarsi almeno momentaneamente di un suo esubero. Si tratta di Gino Infantino che sarebbe vicino ad un ritorno nel calcio Argentino. Infatti come riportato su X dal noto giornalista Cesar Luis Merlo il calciatore viola sarebbe molto vicino all’Argentinos Junior. Club che punta a prenderlo con la formula del prestito annuale, infatti in Argentina il campionato adesso è fermo perché è appena finita la stagione. Vedremo se ci saranno aggiornamenti

