Stagione fallimentare per Gino Infantino in Arabia: non convocato nemmeno per il Mondiale per Club.

La stagione di Gino Infantino negli Emirati Arabi è stata un disastro. Il centrocampista argentino è andato in prestito all’ Al-Ain l’estate scorsa, sperando di trovare un minutaggio maggiore rispetto a quello avuto l’anno precedente nella rosa di Italiano. L’aspettativa non è stata rispettata, e Infantino ha collezionato 7 presenze, per un totale di 247 minuti, appena un tempo in più di quanto non avesse giocato a Firenze l’anno prima. La società araba ha già deciso il futuro del classe 2003, non avendolo neppure convocato per il mondiale per club. Il 30 giugno Infantino farà ritorno alla Fiorentina e bisognerà decidere il suo futuro.