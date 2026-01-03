Infantino saluta Firenze e torna in Argentina: ufficiale il passaggio all’Argentinos Juniors

Gino Infantino torna in Argentina. L’Argentinos Juniors ha infatti ufficializzato pochi minuti fa l’arrivo del centrocampista, nato a Rosario il 19 maggio 2003, dalla Fiorentina.

Infantino, si legge sui canali ufficiali della società argentina, si trasferisce dai viola in prestito fino a dicembre 2026, con opzione per il riscatto.

In questa stagione il centrocampista, prelevato dalla Fiorentina dal Rosario Central per 3 milioni di euro, più il 10% sull’eventuale futura rivendita, non è mai stato impiegato. Nella scorsa stagione ha giocato negli Emirati Arabi Uniti, all’Al-in, con cui ha giocato sette partite, segnando un gol.

Lo riporta tuttomercatoweb.com