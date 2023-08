Barone: “Seguivamo Infantino da due anni. È stata una trattativa lunga. Stracontenti di averlo qui”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale del club viola: “Questa è una giornata speciale, do il benvenuto a Gino Infantino e voglio ringraziare tutta la parte scouting a partire dal direttore Daniele Pradè e Nicolas Burdisso. Lo abbiamo seguito per due anni, siamo stracontenti di averlo qui, ci garantisce un grandissimo futuro. È stata una trattativa molto lunga, lo abbiamo tolto a tante squadre europee si siamo veramente contenti di averlo preso, come lui è contento di essere alla Fiorentina. Voglio aggiungere che dobbiamo ringraziare il Rosario Central per il grande lavoro fatto. Infantino ha già due anni di esperienza in Serie A argentina. Li ringrazio a nome mio e di Rocco Commisso e da parte di tutta la Fiorentina”.

