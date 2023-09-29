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Ag. Infantino: "Normali che giochi poco ma ad ogni allenamento conquista sempre di più Italiano"

Gino Infantino, classe 2003, è arrivato in estate alla Fiorentina, fino ad ora ha giocato solo qualche spezzone. Ne ha parlato il procuratore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2023 16:00
Ag. Infantino: "Normali che giochi poco ma ad ogni allenamento conquista sempre di più Italiano" - NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - AUGUST 06: Fiorentina player Gino Infantino in action during the pre-season friendly match between ACF Fiorentina and OGC Nice at St James' Park on August 06, 2023 in Newcastle upon Tyne, England. (Photo by Stu Forster/
NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - AUGUST 06: Fiorentina player Gino Infantino in action during the pre-season friendly match between ACF Fiorentina and OGC Nice at St James' Park on August 06, 2023 in Newcastle upon Tyne, England. (Photo by Stu Forster/
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Il procuratore di Gino Infantino, Martin Guastadisegno, s'è soffermato sull'inizio di stagione di Gino Infantino, calciatore acquistato in estate dalla Fiorentina che fin qui ha trovato pochissimo spazio, queste le sue parole su TMW: "Siamo tranquilli. E' arrivato in una squadra importante, sta trovando pian piano il suo spazio e allenamento dopo allenamento dimostra di capire sempre meglio il calcio di Italiano. Quello viola è un progetto importante, è normale che lui vorrebbe giocare e sta aspettando il suo momento: sono sicuro che Gino dimostrerà in poco tempo tutta la qualità che ha. L'hanno comprato, ha firmato un contratto di cinque anni: credono in lui".

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA

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