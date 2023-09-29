Ag. Infantino: "Normali che giochi poco ma ad ogni allenamento conquista sempre di più Italiano"

Gino Infantino, classe 2003, è arrivato in estate alla Fiorentina, fino ad ora ha giocato solo qualche spezzone. Ne ha parlato il procuratore

Il procuratore di Gino Infantino, Martin Guastadisegno, s'è soffermato sull'inizio di stagione di Gino Infantino, calciatore acquistato in estate dalla Fiorentina che fin qui ha trovato pochissimo spazio, queste le sue parole su TMW: "Siamo tranquilli. E' arrivato in una squadra importante, sta trovando pian piano il suo spazio e allenamento dopo allenamento dimostra di capire sempre meglio il calcio di Italiano. Quello viola è un progetto importante, è normale che lui vorrebbe giocare e sta aspettando il suo momento: sono sicuro che Gino dimostrerà in poco tempo tutta la qualità che ha. L'hanno comprato, ha firmato un contratto di cinque anni: credono in lui".

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA

https://www.labaroviola.com/italiano-sono-dispiaciuto-meritavamo-di-vincere-se-nzola-avesse-avuto-la-concretezza-di-nico/224871/