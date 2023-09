Italiano: “Sono dispiaciuto, meritavamo di vincere. Se Nzola avesse avuto la concretezza di Nico…”

Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo il pareggio della Fiorentina sul campo del Frosinone, queste le sue parole:

“Oggi sono dispiaciuto perchè se avessimo vinto avremmo visto una classifica fantastica, ho rivisto creare una miriade di palle gol, mi dispiace per i centravanti, se Nzola avesse avuto la concretezza di Nico avremmo vinto. Su questo campo tutti hanno fatto fatica e sono stati messi in difficoltà, archiviamo e tra 3 giorni si rigioca, sperando che chi ha sbagliato oggi possa rifarsi la prossima

Nico ha festeggiato, sono contento, a fine partita partita era rammaricato per non aver vinto. Ormai è un numero 9 per come è decisivo.

Ho scelto di mettere due terzini sinistri sia perchè avevo notato che il Frosinone subisse l’accentramento e le triangolazioni centrali, poi anche perchè Kayode aveva fatto 96 minuti contro il Genk e 96 minuti contro l’Udinese, dobbiamo gestire anche lui. Lui non si conosce ancora

Biraghi ha una distorsione alla caviglia non tanto bella, lo abbiamo tolto per non rischiare, resta una distorsione. Ranieri può fare il terzino sinistro, lo ha già fatto. Comuzzo è un centrale, non dobbiamo inventarci nulla. Poi in fase di emergenza tutti possono fare tutti, anche il portiere

Nzola si danna per la squadra, attacca la profondità, dialoga con la squadra, in passato ha sempre segnato anche andandosi a creare da solo le situazioni come ha fatto dopo due minuti. Gli attaccanti non si devono deprimere, devono arrivare con il piglio giusto, non devono sentire le critiche e i mugugni della piazza. Ad oggi sono due attaccanti che in allenamento vanno a mille quindi arriverà il momento in cui faranno gol. Nzola e Beltran stanno facendo quello che gli chiediamo, gli manca solo i gol. Quando aggiungeremo i gol dei centravanti vinceremo qualche partita in più

Duncan in questo momento dal punto di vista psicologico e mentale ha una carica diversa, è arrivato in ritiro con una carica diversa. Imposta, fa assist, fa legna, fa gol. Sono molto contento, gli vanno fatti i complimenti.

Il Frosinone ci ha castigato nell’unica occasione avuta, se c’era una squadra che doveva vincere quella eravamo noi, ma faccio i complimenti al Frosinone per quello che sta facendo, bravo Di Francesco e bravo il presidente nel creare questa squadra”

