Dall’Argentina: “Infantino all’Argentinos Juniors in prestito per un anno con opzione di acquisto”

Dall’Argentina: “Infantino all’Argentinos Juniors in prestito per un anno con opzione di acquisto”

28 Dicembre · 18:17

infantino

L’esperienza di Gino Infantino alla Fiorentina sembra ormai al capolinea. Il centrocampista argentino lascia l’Italia per rientrare in patria e trovare più spazio. La prossima tappa è Argentinos Juniors: come riporta l’esperto di mercato César Luis Merlo, l’intesa tra i club è totale. L’operazione si chiude con un prestito di un anno, con opzione di riscatto a favore della società argentina. Per il classe 2003 è una chance di rilancio; per la Fiorentina, un modo per snellire la rosa in vista del mercato invernale e liberare posto a centrocampo. Ora manca solo l’annuncio ufficiale.

