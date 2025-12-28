Dall’Argentina: “Infantino all’Argentinos Juniors in prestito per un anno con opzione di acquisto”

L’esperienza di Gino Infantino alla Fiorentina sembra ormai al capolinea. Il centrocampista argentino lascia l’Italia per rientrare in patria e trovare più spazio. La prossima tappa è Argentinos Juniors: come riporta l’esperto di mercato César Luis Merlo, l’intesa tra i club è totale. L’operazione si chiude con un prestito di un anno, con opzione di riscatto a favore della società argentina. Per il classe 2003 è una chance di rilancio; per la Fiorentina, un modo per snellire la rosa in vista del mercato invernale e liberare posto a centrocampo. Ora manca solo l’annuncio ufficiale.

Gino Infantino es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.

*️⃣Fiorentina lo cede a préstamo por un año y con una opción de compra, tal como se adelantó. #TratoHecho pic.twitter.com/Iq0Z7dF625 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 27, 2025