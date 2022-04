Cena Commisso-Infantino a Manhattan: complimenti al presidente viola per gli investimenti fatti

Il Presidente Commisso ed il Presidente della Fifa Infantino sono stati insieme a cena a Manhattan sabato sera. Commisso ha potuto di persona illustrate ad Infantino le sue idee e valutazioni per un calcio sostenibile e trasparente. Il Presidente della Fifa da parte sua ha fatto ancora complimenti per il Viola Park e per gli importanti investimenti fatti nel mondo del calcio da quando è arrivato a Firenze.

