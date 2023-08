Scrive il Corriere dello Sport, oggi e domani la Fiorentina sarà impegnata nella Sela Cup, rispettamente con il Newcastle ed il Nizza che inizieranno il campionato nel prossimo weekend. La sensazione è che Italiano farà scendere in campo due 11 diversi. Potrebbe già essere il turno di Gino Infantino, centrocampista classe 2003 proveniente dal Rosario Central, pagato dai viola 3 milioni di euro più 500mila che verranno concessi in caso giochi almeno 15 partite in ogni competizione.