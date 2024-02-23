Kouamè ha la malaria, pochissimi esterni in rosa: Italiano ha provato Infantino in allenamento

Solo 3 esterni a disposizione nella rosa della Fiorentina, Italiano sta provando anche Infantino in quella posizione

Dopo la cessione di Brekalo a gennaio, la malaria di Kouamè e il mancato rinforzo sull'esterno, Vincenzo Italiano deve inventarsi qualcosa in quel ruolo dato che ci sono solo 3 esterni a disposizione, troppo pochi per i tanti impegni tra coppa e campionato che aspettano la squadra viola: non bastano i soli Ikonè, Nico Gonzalez e Ikonè. Negli ultimi allenamenti il tecnico della Fiorentina ha provato in quella posizione Gino Infantino, il giovane argentino classe 2003 arrivato in estate non sta trovando molto spazio fin qui è sembra ancora molto acerbo. Anche quando è stato impiegato con la primavera, non ha brillato, tutt'altro. Ma adesso, se convincerà l'allenatore viola, potrebbe avere qualche chance.

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