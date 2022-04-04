Bucciantini sicuro: "Se Nico Gonzalez migliora nell'ultima scelta diventa un crack per la serie A"

Il giorno dopo la vittoria della Fiorentina Bucciantini ha parlato della gara esprimendo i suoi pareri sulla squadra viola

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la vittoria della Fiorentina in casa contro l'Empoli, le sue parole:

"Siamo la migliore realtà del campionato, anche per come siamo partiti, possiamo essere sterili ma sono sempre esibizioni molto coerenti, cosi anche l'1-0 diventa tutto più grosso perchè ogni cosa che fai c'è tanta voglia e tanto studio dietro. Per me il migliore in campo è stato Castrovilli, la migliore delle ultime 40 partite, sta migliorando tanto anche nella visione, si è presentato bene anche in area di rigore. Lui aveva questo lancio anche nella primavera viola, poi nei prestiti aveva perso questa cosa, andava più palla al piede, adesso è tornato a fare questo lancio preciso. Castrovilli ha fatto un partitone.

Se Nico migliora nell'ultimo passaggio diventa un crack, un giocatore cosi non esiste in serie A. Cabral è al 70%, ma come mai abbiamo venduto un giocatore che era al 100% per prendere un giocatore che è al 70%? La Fiorentina ha bisogno di una valutazione su di lui, mancano 8 partite, loro lo vedono in allenamento che servono per capire ma questa squadra si creata una meravigliosa urgenza che è l'Europa lottando con squadra come Roma e Lazio"

LA SCENEGGIATA DI VLAHOVIC HA FATTO RIDERE IL MONDO

https://www.labaroviola.com/sceneggiata-di-vlahovic-contro-linter-dambrosio-lo-sfiora-e-lui-si-butta-a-terra-con-le-mani-sulla-faccia/171394/